«Гори она в аду!» – эксперт об отношении Вашингтона к Европе

Москва, , 14:18 — REGNUM Начало новой гонки вооружений может означать для РФ создание новых высококвалифицированных рабочих мест, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу.

«Есть такое понятие — «минимально достаточные средства», — сказал Делягин. — Я думаю, что мы произведём минимально достаточные средства для того, чтобы в случае чего Европа, которая не хочет существовать, перестала существовать. Для нас это будет означать создание новых высококвалифицированных рабочих мест. Не слишком большое количество. Не мы начинаем гонку вооружений. Безусловно, ответ слабого участника любого конфликта должен быть ассиметричным и неадекватным, чтобы больше не возникало желания его гнобить. Но если мы предпочитаем зеркальный ответ, то это создание новых рабочих мест, поддержание промышленности, развитие российской экономики».

Кроме того, Делягин отметил, что Договор об РСМД, о намерении выйти из которого заявил президент США Дональд Трамп, был на самом деле договором о существовании Европы.

«СССР и США решили, что мы можем поссориться, но мы хотим, чтобы Европа осталась, — сказал Делягин. — Когда США выходят [из договора об РСМД] в одностороннем порядке, они фиксируют, что для них Европа — не ценность и гори она в аду».

Напомним, что 24 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу.

«Конечно, самый главный вопрос, если США всё-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос — что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами», — сказал Путин и добавил, что в ситуации размещения американских ракет в Европе согласившиеся на это европейские государства поставят свою территорию под угрозу возможного ответного удара.

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