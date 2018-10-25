Четверг, 25 Октября 2018 года
18:45:48 МСК

Премьер Рама: В Албании преступникам надеяться не на что

Политика

В Албании прошла крупная операция по захвату крупнейших наркоторговцев

Тирана, 25 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал недавно развернувшуюся на юге Албании операцию по захвату крупных наркоторговцев, которую произвели полицейские силы страны.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», Рама заявил, что борьба с преступностью ужесточится и существование в Албании станет для преступников невозможным:

«Тех, кто занимается преступностью, борьба с преступностью приведет к отчаянию. Чем яростнее мы будем бороться с преступностью, тем отчаяннее будет их сопротивление! Мы выдавим преступников из этой страны и не оставим никакой надежды тем, кто совмещает политику с криминальной активностью».

Напомним, ранее был арестован бывший начальник тюремного управления Албании Арбен Ндока. Его подозревают в подделке документации и коррупции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить