Премьер Рама: В Албании преступникам надеяться не на что

Тирана, , 18:08 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал недавно развернувшуюся на юге Албании операцию по захвату крупных наркоторговцев, которую произвели полицейские силы страны.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», Рама заявил, что борьба с преступностью ужесточится и существование в Албании станет для преступников невозможным:

«Тех, кто занимается преступностью, борьба с преступностью приведет к отчаянию. Чем яростнее мы будем бороться с преступностью, тем отчаяннее будет их сопротивление! Мы выдавим преступников из этой страны и не оставим никакой надежды тем, кто совмещает политику с криминальной активностью».

Напомним, ранее был арестован бывший начальник тюремного управления Албании Арбен Ндока. Его подозревают в подделке документации и коррупции.