Бывший премьер Косово Мустафа встретился с заместителем госсекретаря США

Приштина, , 15:43 — REGNUM Глава демократического союза Косово (ДСК) Иса Мустафа вместе со своими заместителями Агимом Велиу, Люфти Хазири и председателем парламентской группы Авдуллой Хоти встретились с Меттью Палмером, заместителем Госсекретаря США, и Колин Хиланд, заместительницей главы американского посольства в Приштине.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», Мустафа обсудил с американцами последние события политической жизни Косово и рассказал о позиции ДСК.

Также глава ДСК поблагодарил США за поддержку, оказываемую Косово.

«Косово всегда будет благодарно за незаменимую помощь, которую вы оказываете народу и государству Косово», — заявил Мустафа.

Мэттью Палмер поблагодарил Мустафу за прием и отметил, что ДСК играет конструктивную роль в событиях, происходящих в Косово.

Также Палмер заверил Косово в дальнейшей поддержке со стороны Штатов во всех сферах.