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Бывший премьер Косово Мустафа встретился с заместителем госсекретаря США

Политика

Заместитель госсекретаря США Мэттью Палмер посетил Косово и встретился с лидером оппозиционной партии ДСК

Приштина, 25 октября 2018, 15:43 — REGNUM  Глава демократического союза Косово (ДСК) Иса Мустафа вместе со своими заместителями Агимом Велиу, Люфти Хазири и председателем парламентской группы Авдуллой Хоти встретились с Меттью Палмером, заместителем Госсекретаря США, и Колин Хиланд, заместительницей главы американского посольства в Приштине.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», Мустафа обсудил с американцами последние события политической жизни Косово и рассказал о позиции ДСК.

Также глава ДСК поблагодарил США за поддержку, оказываемую Косово.

«Косово всегда будет благодарно за незаменимую помощь, которую вы оказываете народу и государству Косово», — заявил Мустафа.

Мэттью Палмер поблагодарил Мустафу за прием и отметил, что ДСК играет конструктивную роль в событиях, происходящих в Косово.

Также Палмер заверил Косово в дальнейшей поддержке со стороны Штатов во всех сферах.

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Зарубежная хроника
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