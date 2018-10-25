Премьер-министр Литвы уверен, что США выходит из ДРСМД из-за Калининграда

Вильнюс, , 14:00 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 25 октября, заявил, что оправдывает выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а Россия якобы его нарушила много лет назад, когда впервые разместила в Калининградской области системы «Искандер».

Читайте также: Россия внесёт в ООН проект резолюции в поддержку Договора РСМД

«Лучший пример — размещение так называемых ракет «Искандер» возле нас, в Калининградской области. Так что если одна из сторон не соблюдает договор, то заявление США, что они могут выйти из договора — это сигнал именно этой стороне, которая нарушает договор. Это своего рода давление, и я считаю, что, судя по реакции, это давление себя оправдало», — сказал Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва ответит на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «быстро и эффективно». Россия также внесёт на рассмотрение в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД.

Читайте также: МИД РФ: Визит Болтона показал готовность США к выходу из ДРСМД

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: На выход США из ДРСМД Россия ответит быстро и эффективно