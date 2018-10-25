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Премьер-министр Литвы уверен, что США выходит из ДРСМД из-за Калининграда

Политика

Глава правительства Литвы посчитал, что причиной выхода США из ДРСМД стало размещение в Калининградской области «Искандеров»

Вильнюс, 25 октября 2018, 14:00 — REGNUM  Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 25 октября, заявил, что оправдывает выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а Россия якобы его нарушила много лет назад, когда впервые разместила в Калининградской области системы «Искандер».

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«Лучший пример — размещение так называемых ракет «Искандер» возле нас, в Калининградской области. Так что если одна из сторон не соблюдает договор, то заявление США, что они могут выйти из договора — это сигнал именно этой стороне, которая нарушает договор. Это своего рода давление, и я считаю, что, судя по реакции, это давление себя оправдало», — сказал Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва ответит на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «быстро и эффективно». Россия также внесёт на рассмотрение в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД.

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