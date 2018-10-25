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Ростовский район Ярославской области возглавил бывший полицейский

Политика

На должность претендовали 3 кандидата

Ростовский район Ярославской области возглавил бывший полицейский
Иллюстрация: Oldversion.kimryadm.ru
Сергей Шокин

Ростов, Ярославская область, 25 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Главой Ростовского района Ярославской области избран заместитель главы администрации Сергей Шокин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Ростовского района Алексей Константинов был избран депутатом областной думы, а затем и ее председателем. На пост нового главы администрации района претендовало трое человек: начальник МУП «Чистый город» Лев Нахшунов, директор ООО «Мерапи» Михаил Татауровский, заместитель главы администрации Сергей Шокин.

Районные депутаты 25 октября главой избрали Сергея Шокина. Заместителем главы Ростовского района Шокин работает с июня этого года. Ранее он трудился в должности замглавы администрации Кимрского района Тверской области по вопросам ЖКХ.

Большая часть карьеры нового ростовского главы связана с силовыми органами. 20 лет Сергей Шокин служил в органах внутренних дел. Затем возглавлял Кимрский межрайонный отдел Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Кимрах эта проблема была особенно острой. В 1990-х годах город получил известность как «наркоманская столица России».

В Ростов Шокина пригласил бывший глава района Алексей Константинов, который знаком с ним 10 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На пост главы Ростовского района Ярославской области претендуют трое

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