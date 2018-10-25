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Главы МИД Индонезии и Норвегии встретятся на Бали 27-28 октября

Политика

Министры встретятся на Бали, чтобы обсудить экономические вопросы

Джакарта, 25 октября 2018, 13:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде планируют встретиться на индонезийском острове Бали в эти выходные, 27−28 октября 2018 года, чтобы обсудить экономические вопросы, сообщает Sindonews.

Ожидается, что встреча пройдет в формате совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

«Экономические вопросы станут основными в обсуждении министров иностранных дел. Успех переговоров откроет более широкий доступ к рынкам не только для Норвегии, но и для других европейских стран», — заявил представитель МИД Индонезии Арманата Насир.

Кроме того, на Бали состоится тринадцатая встреча между Индонезией и Норвегией по правам человека. «Ряд вопросов, которые поднимут министры, будут касаться прав детей, защиты в эпоху цифровых технологий и свободы вероисповедания», — отметил представитель МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо назначил министра по морским делам и рыболовству Суси Пуджастути представителем в Межправительственную группу высокого уровня по созданию устойчивой морской экономики в Осло, Норвегия, 19 июня 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия войдёт в Межправительственную группу по морской экономике

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Внешняя политика Индонезии
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