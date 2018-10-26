Разделяй и трави: религиозная политика США на Украине

Киев, , 03:37 — REGNUM Почему главу Украинской Греко-Католической церкви (УКГЦ) заинтересовало положение верующих на Донбассе и какую роль в этом может играть интерес США к Украине, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

На состоявшейся в октябре встрече с представителем американского госдепартамента Куртом Волкером глава УКГЦ архиепископ Святослав Шевчук особо отметил роль украинских униатов в «помощи пострадавшим на Донбассе» и выразил надежду на «поддержку международных партнеров в защите украинского народа от российской агрессии». Также глава УКГЦ сделал упор на страданиях на Донбассе именно русскоязычного населения.

Традиционно Юго-Восток Украины никогда не был особо привержен УКГЦ, по большей части ее последователи населяют Галичину; но теперь, похоже, США потребовалось схема, позволяющая идеологически воздействовать именно на русскоязычное население Украины. Возможно, УГКЦ подтвердила свою готовность взять на себя эту роль, оставив так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата тех, кто главной чертой христианской церкви считает украиноязычность. Окончательная цель этой идеологической операции — «балканизация» территории Украины, разрыв взаимопонимания и рост напряженности между разъединенными по этническому, языковому и религиозному признакам общинами.

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