Очередные обещания и надежды – Симферополь получил нового куратора ЖКХ

Симферополь, , 13:52 — REGNUM Должность заместителя главы администрации Симферополя, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства, занял Евгений Бортников, который ранее работал в правительстве Севастополя. Решение принято 25 октября на очередной сессии горсовета Симферополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Начнём с того, что наладим работу департамента городского хозяйства, в котором сейчас вообще отсутствует начальник, а также значительная часть работников. Плюс вникнем в исполнительность работы подведомственных организаций», — заявил журналистам Бортников.

Помимо этого, по его словам, необходимо наладить работу предприятия «Экоград» по вывозу твёрдых коммунальных отходов и систематизировать работу по уборке города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе главы Крыма за срыв работы по вывозу мусора в отставку был отправлен заместитель руководителя администрации Симферополя Валерий Гуменюк. Помимо этого антикоррупционному комитету Совета министров и прокуратуре Республики Крым поручили провести проверку МУП «Экоград» на предмет тарифообразования, составления маршрутов, расхода топлива, закупкой запчастей и т.д.

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