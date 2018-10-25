Киев будет вести в отношении Будапешта зеркальную политику — эксперт

Киев, , 13:48 — REGNUM Украина не пойдет на уступки Венгрии в вопросе языковой политики, несмотря на блокирование Будапештом работы комиссии Украина — НАТО. Об этом 25 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Николай Мельник.

«С одной стороны мы понимаем, что в ближайшие 10 лет нам не светит членство в альянсе. Будет Венгрия блокировать или не будет, украинским властям все равно. С другой стороны политики будут заигрывать с диаспорами, чтобы получить еще какие-то голоса. Не думаю, что в таком вопросе как язык какая-либо политическая сила, которая придет к власти, будет на этом спекулировать или делать откат», — считает Мельник.

Он прогнозирует, что в 2019 году после завершения выборов Киев будет вести в отношении Будапешта «зеркальную политику».

«Наоборот, будет актуализироваться вопрос: а сколько украинских классов и школ находится в Венгрии? Будут спекуляции на эту тему. Мы начнем делать в отношении Венгрии зеркальные вещи», — полагает Мельник.

Эксперт отметил, что венгерской правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» в лице Украины «нужен внешний враг».

«В украинском МИДе все прекрасно понимают, что мы не можем пойти на уступки в вопросе языка. Все прекрасно понимают, что господин Сийярто, который входит в партию Фидес специально спекулирует на украинской теме. Им также нужен внешний враг, с которым нужно постоянно воевать. В этом вопросе украинцы их устраивают. Венгров в этом вопросе интересует процесс. Нас в этом вопросе интересует результат. Но мы не можем его достичь, потому что не пойдем на уступки в вопросе языка, а Венгрия будет и дальше спекулировать на вопросе защиты своих граждан на территории других стран», — подытожил Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Варшаве глава МИД Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Сийярто. Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт разблокирует работу комиссии Украина-НАТО, если Киев внесет поправки в языковой закон. В частности, Будапешт настаивает на продлении переходного периода имплементации «языковой» статьи закона до 2023 года. Напомним, статья вводит украинское преподавание во всех государственных школах и ВУЗах.

При этом Сийярто призвал Климкина подписать новое соглашение о взаимной защите прав нацменьшинств.

«Нам необходимо восстановить доверие и уверенность в двустороннем сотрудничестве между Украиной и Венгрией. После сегодняшней встречи могу сказать, что мы немного ближе к этому. У нас был очень конструктивный диалог. Я даже могу сказать об очень дружеской атмосфере… Сегодня я передал Павлу проект соглашения. Наши страны должны подписать новое соглашение о взаимной защите нацменьшинств», — сказал Сийярто.

Он также пообещал в ближайшее время изменить название должности венгерского правительственного «уполномоченного по Закарпатью», если Украина выдаст агреман на назначение нового посла Венгрии в Киеве.

Напомним, в сентябре 2018 года между Украиной и Венгрией возник скандал после того, как в Интернет выложили видео, как в венгерском консульстве в г. Берегово (Закарпатская область) выдают венгерские паспорта украинцам.

В частности, люди произносят клятву: «Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — говорится в тексте присяги.

После этого украинцы получают инструкции от венгерских дипломатов: «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства».