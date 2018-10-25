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Украина действует в Закарпатье фашистскими методами — мнение

Политика

Венгры надеются только на свою страну

Украина действует в Закарпатье фашистскими методами — мнение
Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР
Бандеровец в националистическом угаре

Будапешт, 25 октября 2018, 13:49 — REGNUM  Отношение Украины к венгерскому национальному меньшинству напоминает преследование евреев, заявила ректор Закарпатского венгерского института им. Ф. Ракоци II Илдика Орос 23 октября во время митинга, посвящённого годовщине антисоветских выступлений в Венгрии 1956 года, сообщило венгерское издание Hirado.

По мнению Орос, украинские власти пытаются обвинить венгров в экономическом и политическом кризисе на Украине.

Она отметила, что в Закарпатье постоянно оскверняются памятные доски, а история переписывается. В городах проходят факельные шествия, в которых участвуют молодые люди, скрывающие свои лица. В интернете на одном из сайтов выложили «список смерти», а на сайте парламента собирают подписи за выселение венгров из Украины.

Илдика Орос поблагодарила Венгрию за всестороннюю поддержку и подчеркнула, что за жителями Закарпатья нет никого кроме Венгрии.

Напомним, венгерские партии и организации Румынии обратились в ООН с просьбой отреагировать на многочисленные факты ущемления прав венгерского меньшинства на Украине.

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