Генпрокуратура защитила подозреваемого во взятке владимирского прокурора

Владимир, , 13:46 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ поддержала прокуратуру Владимирской области в противостоянии со следователями, которые возбудили уголовное дело в отношении прокурора Владимира Ильи Копытина. Как сообщила 25 октября пресс-служба прокуратуры Владимирской области, федеральное ведомство признало решение об отмене постановления о возбуждении дела законным.

Решение прокуратуры региона обжаловал руководитель СУ СК РФ по области Александр Еланцев. Однако Генпрокуратура не стала удовлетворять жалобу. Такое решение принял первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«Исследовав все материалы и доводы заявителя, установлено, что выводы прокурора Владимирской области, сделанные им при отмене постановления о возбуждении уголовного дела, обоснованы и мотивированы. Принятое им решение отмене не подлежит», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что спор касается уголовного дела, ранее возбужденного в отношении прокурора Владимира Ильи Копытина. Следователи заподозрили его в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело было возбуждено 9 октября. Уже 10 октября прокуратура Владимирской области заявила о намерении добиться прекращения уголовного дела. По мнению представителей ведомства, следователи нарушили требования уголовно-процессуального законодательства, а само постановление о возбуждении уголовного дела «не мотивировано и противоречиво». Ранее Октябрьский районный суд Владимира признал законным обыск в квартире подозреваемого.

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