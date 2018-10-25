Четверг, 25 Октября 2018 года
15:18:30 МСК

Дебаты о бюджете привели к беспорядкам в конгрессе Аргентины и на улицах

Политика

Задержаны 20 митингующих, ранены полицейские

Буэнос-Айрес, 25 октября 2018, 13:48 — REGNUM  Дебаты о принятии государственного бюджета Аргентины на 2019 год привели к потасовке в конгрессе и к беспорядкам на улицах, пишет газета ABC.

24 октября в зале конгресса едва не произошла драка между бывшим министром культуры Даниэлем Фильмусом и депутатом от правящей коалиции «Камбьемос» Николасом Массотом. Заседание палаты депутатов по вопросу бюджета длилось 20 часов и сопровождалось криками и стычками. Всё действие транслировалось в прямом эфире.

Тем временем на улицах вокруг здания конгресса на Пласа-де-лос-Конгресос митингующая толпа устроила беспорядки. Были арестованы около 20 человек, десять полицейских получили ранения в ходе сдерживания беспорядков.

Напомним, в настоящее время Аргентина переживает экономический кризис. Действующее правительство ведет политику жесткой экономии бюджета. Оно обратилось за помощью к Международному Валютному Фонду, запросив $50 млрд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Аргентины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить