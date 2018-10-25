Дебаты о бюджете привели к беспорядкам в конгрессе Аргентины и на улицах

Буэнос-Айрес, , 13:48 — REGNUM Дебаты о принятии государственного бюджета Аргентины на 2019 год привели к потасовке в конгрессе и к беспорядкам на улицах, пишет газета ABC.

24 октября в зале конгресса едва не произошла драка между бывшим министром культуры Даниэлем Фильмусом и депутатом от правящей коалиции «Камбьемос» Николасом Массотом. Заседание палаты депутатов по вопросу бюджета длилось 20 часов и сопровождалось криками и стычками. Всё действие транслировалось в прямом эфире.

Тем временем на улицах вокруг здания конгресса на Пласа-де-лос-Конгресос митингующая толпа устроила беспорядки. Были арестованы около 20 человек, десять полицейских получили ранения в ходе сдерживания беспорядков.

Напомним, в настоящее время Аргентина переживает экономический кризис. Действующее правительство ведет политику жесткой экономии бюджета. Оно обратилось за помощью к Международному Валютному Фонду, запросив $50 млрд.