Четверг, 25 Октября 2018 года
15:23:33 МСК

Казахстан осудил преступления против мусульман-рохинджа

Политика

25 октября в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме

Казахстан осудил преступления против мусульман-рохинджа
Zlatica Hoke
Беженцы рохинджа

Нью-Йорк, США, 25 октября 2018, 13:46 — REGNUM  Казахстан осудил преступления против народа рохинджа в штате Ракхайн Мьянмы и выступил за скорейшее решение гуманитарного кризиса с участием всего международного сообщества, сообщили 25 октября в пресс-службе МИД Казахстана.

25 октября в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме. Заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Канат Тумыш выразил обеспокоенность результатами расследования международной миссии.

Представитель Казахстана добавил, что полное раскрытие преступлений против народа рохинджа и привлечение виновных к ответственности станут предпосылками к возвращению мусульман-рохинджа в свои дома.

Казахстан высоко оценил усилия правительства Бангладеш по оказанию помощи беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на заседании СБ ООН Казахстан призвал правительство Мьянмы приложить усилия для устранения проблем, связанных с положением народа рохинджа.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан призвал Мьянму решить проблему рохинджа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Геноцид народа рохинджа в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить