Дональда Трампа обвинят в создании «атмосферы ненависти» – Делягин

Москва, , 13:49 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу поставят в вину возбуждение ненависти к Демократической партии США, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что на почтовые адреса бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона поступили посылки со взрывными устройствами.

«Если брать те высокие стандарты по части бомб, которые применялись США в Югославии, в Ираке и Афганистане, то восемь бомб, отправленные высокопоставленным лицам, это ничто, — сказал Делягин. — Это пустое место. И говорить об этом могут только конспирологи. Я не знаю, так ли это, но прошли сообщения, что на одной из этих бомб была маркировочка, очень сильно напоминающая эмблему ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но при более внимательном рассмотрении это оказалось цитатой американского рэпера, который представляет собой образ такого классического сторонника Трампа с густым южным акцентом».

По мнению Делягина, таким образом выстраивается очень простая цепочка: Дональд Трамп возбудил ненависть к «демократам», и какие-то безумцы, «поддавшись эманациям Трампа», начали рассылать взрывчатку как раз перед довыборами в Конгресс.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на почтовые адреса бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона поступили посылки со взрывными устройствами. За два дня до этого посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. Кроме того, в редакции американского телеканала CNN, расположенной в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, также был обнаружен подозрительный пакет.

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