Четверг, 25 Октября 2018 года
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Турция не планирует передавать дело Хашогги в международный суд – Чавушоглу

Политика

Некоторые страны уже получили дополнительную информацию об этом деле

Анкара, 25 октября 2018, 13:15 — REGNUM  Турция не намерена передавать дело об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в тот или иной международный суд, заявил 25 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара предоставила информацию о деле обратившихся к ней ряду сторон.

Напомним, ранее британское агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что директор ЦРУ Джина Хаспел ознакомилась с предоставленными Анкарой записями убийства Хашогги.

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