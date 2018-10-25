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Житомирский облсовет запретил «русскоязычный культурный продукт»

Политика

Для публичного использования на территории области

Житомирский облсовет запретил «русскоязычный культурный продукт»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Житомир, Украина, 25 октября 2018, 13:12 — REGNUM  Житомирский областной совет ввел мораторий «на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Житомирской области». Такое решение было принято на сессии облсовета сегодня, 25 октября, передает Житомир.info.

Проект решения выдвинул председатель фракции «Свободы» Сидор Кизин. За него проголосовали 39 из 57 присутствующих, против выступила фракция Оппозиционного блока, не голосовали шесть депутатов от «Батькивщины».

Данная инициатива была предпринята по рекомендации Житомирской областной государственной администрации, которая предложила «создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на территории Житомирской области», а органам местного самоуправления — «принять решение об установлении на соответствующих территориях общин моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины».

Ранее Львовский областной совет своим решением от 18 сентября 2018 года ввел «мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области».

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