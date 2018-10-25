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Депутаты Чимкента перенесли День города на 19 июня

Политика

Назарбаев возражать не стал

Депутаты Чимкента перенесли День города на 19 июня
Вокзальная площадь в Чимкенте

Чимкент, Казахстан, 25 октября 2018, 13:08 — REGNUM  На совещании по вопросам социально-экономического развития Чимкента глава города Габидулла Абдрахимов предложил перенести празднование Дня города на 19 июня, сообщает 25 октября издание Informburo.

На совещании присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не стал возражать. В этот же день, 25 октября, депутаты городского маслихата (совета) на внеочередной сессии единогласно проголосовали за новую дату праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Казахстана подписал указ о присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения. Южно-Казахстанская область, центром которой был Чимкент, переименована в Туркестанскую область с центром в городе Туркестане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чимкенте прошли выборы депутатов в Сенат

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Политическая жизнь Казахстана
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