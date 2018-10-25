Россия предупредила США и Европу о ракетном ударе: Радио REGNUM

Москва, 25 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Москва ответит США на поставку новых ракет в Европу;
- ЗРС России завоевали мировое господство;
- Жителей Прибалтики обязали к отчёту по любой банковской операции;
- Госдума приняла закон о добровольном отказе от пенсионных надбавок;
- В Забайкалье — новый глава.
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