Кизим: потенциальная угроза гражданам Украины в Белоруссии существует

Минск, , 12:59 — REGNUM Слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно опасности пребывания украинских граждан в Белоруссии «не следует выдергивать из контекста». Об этом заявил журналистам украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим.

По его словам, Климкин имел в виду потенциальную опасность, поскольку граждане Украины уже не раз задерживались на территории Белоруссии. Так, Кизим напомнил журналистам о задержании КГБ Белоруссии по обвинению в шпионаже гражданина Украины Павла Шаройко. Кроме того, по словам украинского дипломата, в Белоруссии «пропал» Павел Гриб, украинский гражданин, который находился в розыске по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что гражданин Украины Павел Гриб находится в следственном изоляторе в Краснодаре. По версии следствия, он, являясь приверженцем украинских радикальных националистов, склонял свою знакомую жительницу Кубани к подрыву бомбы на выпускной линейке в школе Сочи.

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