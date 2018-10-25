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Россия готова взаимодействовать со всеми партнерами в Евразии — Путин

Политика

Путин приветствовал участников и гостей Евразийского экономического форума

Россия готова взаимодействовать со всеми партнерами в Евразии — Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 25 октября 2018, 12:58 — REGNUM  Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми партнёрами на евразийском континенте, об этом говорится в приветственной телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной участникам и гостям Евразийского экономического форума в итальянской Вероне.

По словам главы государства, тема форума — «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана» — актуальна и отражает востребованность международного сотрудничества в различных сферах, которое было бы свободно от санкций и других искусственных ограничений.

«Российская сторона готова к подобному конструктивному взаимодействию со всеми партнёрами на евразийском континенте», — говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Вероне открылся 11-й Евразийский экономический форум, в котором участвуют политики и крупнейшие предприниматели из России, Италии и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заведующего кафедрой международных организаций и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, в рамках экономического и политического противостояния с Западом России необходимо прорабатывать и осуществлять конкретные меры, направленные на переформатирование международных отношений.

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Внешняя политика России
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