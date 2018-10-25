Румынские венгры сообщили в ООН о притеснениях на Украине

Клуж, Румыния, , 13:16 — REGNUM Венгерские партии и общественные организации передали в ООН совместное заявление, в котором заявили о нарушении прав венгерского национального меньшинства на Украине, сообщил 25 октября закарпатский ресурс Mukachevo.net.

Документ был опубликован 24 октября во время празднования Дня ООН. В нём сказано, что в связи с преследованием венгров Закарпатья, а также попытками лишить их прав, Украину следует предупредить об ответственности за эти действия.

Заявление подписали в румынском городе Клуж представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской гражданской партии (MPP), а также представители венгерского национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC). На встрече также присутствовала уполномоченный госсекретаря премьер-министра Венгрии Каталин Сили.

Напомним, ранее правительство Венгрии согласилось изменить название должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, а также предложило Украине подписать соглашение о двусторонней защите национальных меньшинств.

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