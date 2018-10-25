Дух президента в «Президент-отеле»

Москва, , 14:30 — REGNUM В «Президент-отеле», что в Москве на Якиманке, состоялся форум сторонников экономического протекционизма и иных «экономических патриотов», о котором вряд ли упомянут федеральные телеканалы. Публика подобралась довольно пестрая, в основном не обласканная официальной властью, то есть не из тех вынужденных патриотов, которые за деньги, а из тех, кто патриот бесплатно, в силу убеждений или «по духу».

Были и весьма известные широкой общественности люди, но вряд ли стоит выделять кого-то персонально, тем более что никто так и не признался, что претендует на вакантную пока должность преемника действующего президента. Важнее понять «общий дух» и настрой представленного спектра всё ещё умеренных «патриотических сил», самовызревающих в условиях лишений и наездов противостоящего административного ресурса.

Среди субъектов общественного процесса, официально признанных и даже зарегистрированных, но загнанных в политическое подполье, можно отметить «Партию дела» и «Партию роста», ПДС НПСР и Столыпинский клуб, ряд общественных объединений и других соучастников форума, таких как Академия геополитических проблем или Институт проблем глобализации. В общем, Ноев ковчег накануне очередного потопа.

Впрочем, пытливый ум может получить более достоверную информацию, перейдя по ссылке. В менее скрупулезной интерпретации из публичных выступлений участников и дискуссий в кулуарах форума проистекает следующий более-менее общий настрой.

Мы поддерживаем действующего президента, но не поддерживаем «экономических диверсантов» в его окружении. Крым, безусловно, наш, но вот пенсионная «реформа», рост цен и тарифов, НДС и бедность, как и прочие социальные «диверсии», — это уже не наше. В их основе лежит ошибочная экономическая гипотеза, которая внушается как истина в последней инстанции.

На самом деле революционеры, засевшие во власти, уверенно ведут страну к новым потрясениям, кто-то по неразумению, а кто-то сознательно готовит страну к сдаче. Если посредством бестолковой социально-экономической политики удастся свергнуть действующего президента, посеять в стране хаос, то в этой мутной воде «перехватить управление» может любая, даже самая малочисленная группировка, тем более при поддержке извне.

Нужно быть готовым к любому сценарию. Период мнимой стабильности может закончиться приблизительно через год, если в этот период ничего не удастся изменить. Действовать нужно уже сегодня, в рамках закона, все законы для этого есть, но они «висят в воздухе», потому что не исполняются в первую очередь представителями тех ветвей власти, которые должны эти законы исполнять.

В общем, вода в котле начинает закипать, но власть совершает одну ошибку за другой, пытается все плотнее прижимать крышку котла. Авось, сорвет крышку или взорвет котел.

Великий русский народ объявлен новой нефтью, из него пытаются выдоить всё до последней капли, изобретаются новые поборы и штрафы, цены растут, доходы падают, народ терпеливо выслушивает пропагандистские увещевания о том, что в остальном всё хорошо, но всё меньше им верит. На этом фоне всё большее раздражение вызывают демонстративно жирующие «социальные прослойки», всевозможные «мародеры», продолжающие «дербанить страну».

Возникает опасение, что президентское окружение испытывает легкое «головокружение от успехов» и постепенно утрачивает связь с реальностью. Они по-прежнему считают, что стабильность будет зависеть от «вертикали власти» и баланса околовластных кланов, в то время как пора уже повернуться лицом к народу.

Народ устал от мелькания одних и тех же «политических клоунов», созрел спрос на новые лица. Однако президент тасует все ту же политическую колоду, словно не понимает, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится.

Отсюда основное противоречие современной эпохи — несоответствие методов удержания личной власти и реальных потребностей страны. На самом деле противоречие это мнимое — делай то, что нужно стране, и твоей власти ничто не будет угрожать.

Но если президент будет безоговорочно доверять некомпетентности, позволит себя подставлять или наделает столько ошибок, что аннигилирует собственную власть, всем патриотам нужно организоваться и объединиться, чтобы не допустить повторения хаоса девяностых. Мы пока идем параллельно «разными колоннами», но в критический момент колонны патриотов должны соединиться.

В общем, революционерам, засевшим во власти, не поздоровится, если их революционный сценарий хоть мало-мальски получится. Как-то так.

В остальном критика превалировала над обсуждением конкретных позитивных предложений. Представитель правых патриотов между тем уточнил, что патриотизм — это не биение себя в грудь по каждому поводу и без повода. Это — трезвая оценка, в чем мы уступаем, и кропотливая работа по устранению критических уязвимостей.

Известный русский генерал начал свое выступление с оглашения сетований мистера Киссинджера на своем 96-летии. Оценивая пройденный путь, мистер Киссинджер сожалеет, что косвенно причастен к уничтожению Советского Союза. Чем и лишил человечество альтернативной модели будущего.

Он считает, что советские люди были «лучше и чище, чем мы» (то есть американцы). То ли иронизируя, то ли искренне сожалея, он отмечает, что «они (то есть мы) могли искренне радоваться джинсам или батону сухой колбасы». Но «мы (то есть они) разрушили их мир, навязав им (то есть нам) наши ложные ценности».

Это запоздалое прозрение хотелось бы дополнить другим умозаключением. Если бы великий советский народ считал номенклатурно-бюрократическую власть своей и хотел её сохранения, он бы вышел на её защиту, и любое внешнее вмешательство было бы бессильно. Но народ в массе своей последовательно поддерживал «ниспровергателей» этой деградировавшей «системы», что и позволило развалить Союз «на троих».

Народ устал от политики ограничений и запретов, как и не совсем правдивой пропаганды и праздных лозунгов, которые на деле оборачивались элементарным неуважением к своему народу, чье терпение тогда казалось бесконечным. Нечто похожее мы все очевиднее наблюдаем и сегодня, пусть и в несколько ином ракурсе.

Тогда народ элементарно потянулся за иллюзией свободы, справедливости и обещанных реальных прав. Куда его качнет в случае новых потрясений и потребует ли он обещанное, пока остается невостребованной тайной.

Вовлеченные в процесс познания происходящего вновь оказались все перед той же дилеммой. То ли поддерживать, сохранять и пытаться вразумить теряющую связь с реальностью власть, ибо её крушение может привести к крушению страны. То ли предоставить эту власть самой себе —и будь что будет. Авось на этот раз закончится не трагедией, а всего лишь фарсом.

В общем, в Красном зале «Президент-отеля» витал незримый «дух» президента, с которым патриоты — участники форума вели заочный диалог. Но вряд ли президент об этом узнает и кого-либо из невостребованных им патриотов услышит.

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