В Идлибе идут бои между исламистскими группировками

Дамаск, , 12:36 — REGNUM Активисты сирийской оппозиции сообщают, что 24 октября в городе Джаджиназ, находящемся в южной части провинции Идлиб, имели место ожесточенные бои между исламистскими группировками.

С одной стороны выступили боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с другой — боевики группировки «Сукур аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Первая группировка отнесена к радикальным и должна в полном составе покинуть Идлибскую демилитаризованную зону. Вторая входит в состав Фронта национального освобождения. Это объединение группировок, которые поддерживает Турция.

В ходе боевых столкновений в городе Джаджиназ с обеих сторон убито пять боевиков. Два мирных жителя попали под перекрестный огонь, их состояние не уточняется. В ходе перестрелок применялось как легкое, так и среднее оружие.

Следует отметить, что на этой неделе неизвестный нападающий застрелил полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммеда Абу Абдуллу Аиза. Ликвидации командиров данной группировки идут уже несколько недель. Группа пыталась бороться с этим, но безрезультатно.

По мнению военных экспертов, описанное выше столкновение между группировками могло быть результатом банального конфликта, или же турецкие военные с помощью своих прокси оказывают давление на «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы заставить выполнить условия Сочинского соглашения.