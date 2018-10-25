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Госдума ратифицировала соглашение о бюро по борьбе с преступностью в СНГ

Политика

Бюро будет в Москве

Госдума ратифицировала соглашение о бюро по борьбе с преступностью в СНГ
Цитата из т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». реж. Вячеслав Бровкин. 1971-1989. СССР
«Наша служба и опасна и трудна»

Москва, 25 октября 2018, 12:33 — REGNUM  Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Соглашением предлагается установить порядок использования помещений и имущества Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП), условия пребывания, а также права и обязанности сотрудников и гражданского персонала на территории России.

Соглашение подписано 6 февраля 2018 г. в Москве в рамках реализации положения о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.

«Эффективность бюро в современных реалиях, когда появляются все новые вызовы и угрозы, крайне важна как для нашей страны, так и для стран СНГ. Я уверен, функционирование бюро в Москве будет способствовать дальнейшей эффективной борьбе сорганизованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими преступными деяниями», — заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Умахан Умаханов («Единая Россия»).

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