Клинцевич: беспилотники США ставят под удар взаимодействие в Сирии

Москва, , 12:25 — REGNUM В России не строят иллюзий относительно источника атак беспилотников на авиабазу Хмеймим. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя обвинения России в адрес США об управлении беспилотниками, атаковавшими Хмеймим.

«США дали понять, что в России не строят иллюзий относительно источника атак беспилотников на авиабазу Хмеймим», — сказал Клинцевич.

Сенатор уверен, что американцы, как обычно, будут все отрицать, но все-таки остается надежда, что какие-то выводы ими будут сделаны.

«В США должны понимать, что продолжение подобных действий может привести к серьезным негативным последствиям. Прежде всего, нельзя исключить, что это поставит под удар взаимодействие российских и американских военных в Сирии, которое позволяет избегать случайных столкновений между ними в этой стране», — рассуждает он.

Со своей стороны, Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы это взаимодействие только укреплялось, заверил Клинцевич.

Управление атаковавшими базу ВКС России в Сирии Хмеймим беспилотными летательными аппаратами осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.