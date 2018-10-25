Во Франции людям с психическими расстройствами могут разрешить голосовать

Париж, , 12:25 — REGNUM Во Франции людям с психическими и психологическими расстройствами хотят вернуть право голосовать на выборах, которого они долгое время были лишены. Именно на этом настаивает государственный секретарь по делам лиц с ограниченными возможностями Софи Клюзель. Такую инициативу чиновник озвучила на заседании в правительстве страны 25 октября.

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Она уточнила, что на сегодняшний день во Франции под надзором или попечительством находятся 700 тысяч совершеннолетних. Из них более 300 тысяч решением суда лишены права голоса. Главным образом это люди с психическими расстройствами.

«Они должны иметь возможность голосовать на муниципальных выборах 2022 года», — приводит слова чиновника газета Le Parisien.

Клюзель уточнила, что соответствующая поправка в положение о выборах должна быть принята в начале 2019 года. Она также добавила, что правительство будет добиваться предоставления таким гражданам не только права принимать участие в выборах, но и прав на вступление в брак и на развод.

Напомним, статьи 2, 5 и 6 Избирательного кодекса Франции устанавливают следующие требования к избирателям: минимальный возраст для голосования — 18 лет, гражданство Франции. Кроме того, согласно кодексу, не могут принимать участия в голосовании совершеннолетние лица, находящиеся под опекой; лица, находящиеся под следствием; а также лица, которые лишены права голоса в качестве уголовного наказания.