Какая война? Через 10 лет Китай догонит РФ и США — эксперт

Москва, , 12:24 — REGNUM Непонятно, о какой войне говорит американский генерал, если через 10 лет ядерная триада Китая сравняется по возможностям с российской и американской, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжесс заявил журналистам, что через 15 лет ожидает войну между Соединенными Штатами и Китаем. Это не неизбежно, но есть очень большая вероятность, считает Ходжесс.

Заявление о возможной войне США и Китая вызывает недоумение, тем более из уст высокопоставленного военного.

Дело в том, что уже сегодня Пекин обладает достаточно мощными стратегическими ядерными силами, которые конечно пока уступают американским и российским, но их вполне достаточно для нанесения непоправимого и недопустимого для США урона.

Что же касается более далёких перспектив — то, по моим прогнозам, через 10 лет ядерная триада Китая сравняется по возможностям с российской и американской. О какой тогда войне через 15 лет можно говорить — непонятно.

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