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Премьер-министр Норвегии: «Нам нужна Россия как важный мировой игрок»

Политика

Но про Крым Норвегия не забудет

Осло, 25 октября 2018, 12:25 — REGNUM  Россия нужна миру как сильный игрок в Сирии и других частях света. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном 25 октября.

На вопрос о том, видит ли она какие-либо возможности для возобновления сотрудничества с Россией, премьер-министр ответила следующим образом:

«Я надеюсь на него. И не просто потому что лучше сидеть за одним столом в поисках общих решений. Мы нуждаемся в России как важном игроке в Сирии и других частях света. Но, конечно, это не означает, что мы каждый раз можем нажимать на кнопку перезагрузки каждый раз, когда она — как в случае с Крымом — нарушает международное право. Также нам нужно жизнеспособное решение для Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, Эрна Сульберг заявила, что учения НАТО Trident Juncture в Норвегии не обусловлены страхом перед Россией. Россия не представляет непосредственной угрозы для Норвегии.

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