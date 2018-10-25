Дагестанская база Каспийской флотилии получит усиление

Каспийск, Дагестан, , 12:15 — REGNUM Каспийская флотилия в рамках формирования новой базы в дагестанском Каспийске получит ракетный комплекс берегового базирования. Кроме того, будет сформирован полк морской пехоты численностью свыше 1500 человек, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе Южного военного округа.

На данный момент ведутся строительные работы по развитию инфраструктуры военного городка в Каспийске. Практически готов жилищно-казарменный фонд. Начал свою работу военный госпиталь. Проводятся работы по созданию культурно-досугового центра.

Для размещения корабельно-катерного и судового состава началось строительство причалов и гидротехнических сооружений. Проводится подготовка к строительству объектов жизнедеятельности, учебно-тренировочного комплекса и складов.

В результате Каспийская флотилия получит новые пункты базирования, позволяющие разместить дополнительные подразделения морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, систем связи.

Напомним, в апреле текущего года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о переводе базы Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии планируется завершить до конца 2018 года. В середине октября ход проводимых работ проконтролировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он остался доволен темпами строительства и отметил, что работы ведутся точно по графику и с высоким качеством.