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Индонезия: нарушений территории со стороны других стран стало меньше

Политика

На протяжении последних четырех лет Индонезия зафиксировала 286 случаев нарушений территории Индонезии иностранными самолетами и 26 случаев – по морю

Джакарта, 25 октября 2018, 12:22 — REGNUM  Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тжаянто заявил, что за последние четыре года количество нарушений воздушно-водной территории Индонезии со стороны зарубежных стран уменьшилось, сообщает Antaranews.

«Нарушения территориальных границ Индонезии все еще происходят, но их число продолжает снижаться», — заявил командующий.

По его словам, в прошлом году Индонезия проводила акты против лиц, виновных в нарушении территории Индонезии, которые были осуществлены 25 иностранными самолетами и четырьмя иностранными судами.

«На протяжении последних четырех лет Индонезия зафиксировала 286 случаев нарушений территории Индонезии иностранными самолетами и 26 случаев — по морю», — отметил Хади Тжаянто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия отказалась выйти из договора купли-продажи 11 российских истребителей Су-35, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия не выйдет из сделки по покупке российских Су-35

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Внутренняя политика Индонезии
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