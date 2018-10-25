Индонезия: нарушений территории со стороны других стран стало меньше

Джакарта, , 12:22 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тжаянто заявил, что за последние четыре года количество нарушений воздушно-водной территории Индонезии со стороны зарубежных стран уменьшилось, сообщает Antaranews.

«Нарушения территориальных границ Индонезии все еще происходят, но их число продолжает снижаться», — заявил командующий.

По его словам, в прошлом году Индонезия проводила акты против лиц, виновных в нарушении территории Индонезии, которые были осуществлены 25 иностранными самолетами и четырьмя иностранными судами.

«На протяжении последних четырех лет Индонезия зафиксировала 286 случаев нарушений территории Индонезии иностранными самолетами и 26 случаев — по морю», — отметил Хади Тжаянто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия отказалась выйти из договора купли-продажи 11 российских истребителей Су-35, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

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