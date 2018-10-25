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Генштаб Украины готовится к обострению ситуации на юге страны

Политика

Вопросы моделирования сценариев были проработаны вместе с командующими частей, дислоцированных в южных регионах Украины

Генштаб Украины готовится к обострению ситуации на юге страны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 25 октября 2018, 12:00 — REGNUM  Украинский Генштаб на случай обострения ситуации на юге страны проработал сценарии действий частей и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко написал на своей странице в Facebook.

По словам украинского военачальника, «вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации» были проработаны вместе с командующими частей, дислоцированных в южных регионах Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинская армия должна быть готова к возможным боевым действиям со стороны РФ и пообещал «адекватно отвечать» на «возможную агрессию России в Азовском море».

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Вооруженные силы Украины
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