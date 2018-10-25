В Крыму назвали бесперспективной затеей продажу Киевом российского судна

Москва, , 11:59 — REGNUM Продажа Украиной захваченного российского сейнера «Норд» является бесперспективной затеей, считает вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

По его словам, в случае выхода судна за пределы внутренних вод Украины оно будет возвращено владельцу как ворованное имущество, поэтому выкупать его никто не будет. Киевским властям проще разрезать судно на металлолом, добавил он.

«Но и то, получат от этого три копейки. Стоило им вообще все это затевать?» — цитирует РИА Новости Мурадова.

Напомним, в марте российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в Азовском море украинскими пограничниками. Позже Украина выставила на торги арестованный российский сейнер «Норд». Аукцион назначен на 7 ноября, стартовая цена судна составит около 58 тыс. долларов.

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