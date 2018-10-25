Меланшон поддержал Италию и назвал Евросоюз «тюрьмой народов»

Рим, , 11:58 — REGNUM Французский политик Жан-Люк Меланшон выступил с поддержкой правительства Италии и назвал Евросоюз при его нынешних властях «тюрьмой народов», сообщает Il Foglio в четверг, 25 октября.

Решение Еврокомиссии отклонить проект бюджета Италии, который его нынешнее правительство разработало в соответствии со своими предвыборными обещаниями, — это акт хищения суверенитета у страны и народа, отметил Меланшон.

Во вторник, 23 октября, Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года. Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета.

В правительстве отвечают, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет. Вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо заявил во вторник, что правительство не намерено ни «сдаваться», ни «останавливаться».

Еврокомиссию не устраивает, что правительство Италии планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). Эти средства правительство предполагает потратить на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и введение дохода от гражданства.

В правительстве Италии считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, что подтверждается экономическими итогами последних лет, и нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру.

Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

В случае, если Италия откажется пересматривать проект бюджета по требованию Еврокомиссии, ей грозят санкции. Кроме того, ожидается падение биржевых индексов.

Читайте также: Сальвини разрешил Еврокомиссии посылать письма, но отказался менять бюджет