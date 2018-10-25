Против начальника отдела ГИБДД Буйнакска возбуждено уголовное дело

Махачкала, , 11:47 — REGNUM Правоохранители Дагестана задержали начальника ОГИБДД по Буйнакскому району республики. Его подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает 25 октября пресс-служба республиканского Следственного управления СКР.

По версии следователей, в начале октября 2018 года офицер полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил в Буйнакске «Газель». Затем, «используя ненормативную лексику» представитель органов власти потребовал от водителя отдать документы на машину и водительские права, потом отнял и выбросил ключи от замка зажигания «Газели».

"После этого он нанес водителю удары в область головы и шеи и уехал с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане начальник управления образования города Дагестанские Огни задержан за злоупотребление должностными полномочиями. По предварительной версии следствия, чиновник установил 20% надбавку к собственной зарплате за наличие почетного звания «Почетный работник общего образования РФ» — в то время как такая надбавка положена только работникам педагогического состава.

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