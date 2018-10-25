Новым мэром Кызыла стал топ-менеджер АО «Тываэнерго»

Кызыл, , 11:35 — REGNUM Хурал представителей Кызыла пятого созыва, на котором присутствовало 23 депутата, проголосовал за нового мэра столицы Тувы. Как следует из официальной информации, публикованной на городском сайте органов местного самоуправления, на ближайшие четыре года им стал управляющий директор-первый заместитель генерального директора АО «Тываэнерго» Карим Сагаан-оол.

Известно, что помимо него на мэрское кресло в Кызыле претендовали двое: инспектор Контрольно-счетной палаты Кызыла Вячеслав Моломдай и первый заместитель мэра города по жизнеобеспечению Александр Черноусов. Но последний взял самоотвод. В итоге Карим Сагаан-оол победил, его кандидатура поддержана единогласно. К исполнению обязанностей он приступит уже 1 ноября.

Известно, что новоизбранный мэр пообещал направить все силы на улучшение качества услуг в сфере пассажироперевозок Кызыла и уделить особое внимание вопросу по вовлечению водителей для работы на муниципальном транспорте.

«Сегодня многие автобусы попросту стоят по причине того, что не хватает шоферов. Решить эту проблему новый мэр планирует путем предоставления им временного жилья», — отмечается на сайте мэрии Кызыла.

Помимо транспортной новому мэру предстоит с большой загазованностью столицы Тувы и навести порядок и в земельном вопросе.

Напомним, должность «мэр города Кызыла» утверждена в 2001 году, а до этого городом руководили «председатель городского самоуправления» и «председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся». Байлак-оолович стал 29-м по счету.