Трампа раскритиковали за его реакцию в Twitter по поводу писем с бомбами

Нью-Йорк, США, , 11:29 — REGNUM Дональда Трампа раскритиковали за его реакцию в Twitter по поводу инцидента с посылками американским политикам, в которых были обнаружены взрывные устройства. По этому поводу 24 октября высказался ведущий «Позднего шоу» (Late Show) Стивен Кольбер.

Ведущий обратил внимание на то, что Трамп сделал репост записи вице-президента Майка Пенса об инциденте, сопроводив его словами «Я полностью согласен!».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1055127893112696832

«Это единственный раз, когда Вы не можете придумать собственный твит?», — сказал Кольбер, отметив, что была предпринята попытка нападения на двух экс-президентов США.

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Стоит отметить, позднее Дональд Трамп в рамках публичного выступления назвал данные инциденты вопиющими и отвратительными. Он сказал, что произошедшее очень рассердило его и заявил в Twitter, что безопасность народа США имеет для него высший приоритет.

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