Законопроект о назначении и.о. прокурора субъекта РФ внесен в Госдуму

Москва, , 11:21 — REGNUM Законопроект о порядке назначения и.о. прокурора субъекта РФ и на ряд должностей Следственного комитета внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Назначение исполняющим обязанности и освобождение от исполнения обязанностей по каждой из указанных вакантных должностей будут осуществляться соответственно Генеральным прокурором или председателем Следственного комитета России, на которых возлагается обязанность информировать об этом президента РФ.

Кроме того, устанавливается, что срок исполнения обязанностей по вакантной должности не должен превышать шесть месяцев, а одно и то же лицо не может быть назначено исполняющим обязанности по одной и той же вакантной должности более двух раз.