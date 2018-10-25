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Бывший президент Франции Саркози снова вернется в суд

Политика

Николя Саркози поднял вопрос о конституционности, утверждая, что его не могу преследовать дважды за одно и тоже

Бывший президент Франции Саркози снова вернется в суд
World Economic Forum
Николя Саркози

Париж, 25 октября 2018, 11:20 — REGNUM  Апелляционный суд подтвердил возвращение бывшего президента Франции Николя Саркози в суд по делу за «незаконное финансирование» его избирательной кампании в 2012 году, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что это новый шаг в направлении исправительного процесса для бывшего главы государства. Адвокат бывшего президента объявил, что решение будет обжаловано.

Николя Саркози поднял вопрос о конституционности, утверждая, что его не могу преследовать дважды за одно и тоже, что Конституционный совет уже наложил на него финансовый штраф.

Напомним, Николя Саркози уже обвиняли в незаконном финансировании его избирательной кампании со стороны ливийского правительства. Сам Николя Саркози отрицает все обвинения.

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Политическая жизнь Франции
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