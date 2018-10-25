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Путин оценил динамику отношений России и Таджикистана

Политика

Президент отметил интерес граждан Таджикистана к получению образования на русском языке

Москва, 25 октября 2018, 11:12 — REGNUM  Отношения России и Таджикистана развиваются динамично, в духе союзничества и стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников VI Межпарламентского форума России и Таджикистана, сообщает пресс-служба Кремля.

Он отметил важную составляющую отношений двух стран — взаимодействие, которое налажено между российскими и таджикистанскими административно-территориальными образованиями. В повестку форума включены актуальные вопросы о расширении межрегиональных связей во многих областях, добавил глава Российского государства.

Путин особо отметил контакты в гуманитарной сфере, растущий интерес граждан Таджикистана к получению образования на русском языке. Так, в учебных заведениях Таджикистана растет число преподавателей из разных регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным назвал достижения России «основой основ для стабильного мира».

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