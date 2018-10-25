Переговоры глав минобороны США и КНР прошли продуктивно – ведомство

Пекин, , 11:07 — REGNUM Встреча глав министерств обороны Китая и США прошла конструктивно, заявили 25 октября в оборонном ведомстве КНР, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь ведомства У Цянь, который подчеркнул, что в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречие в рамках конференции в Сингапуре Джеймс Мэттис пригласил своего китайского коллегу Вэя Фэнхэ посетить Вашингтон. Мэттис также подчеркнул, что обе стороны должны углубить имеющиеся контакты во избежание риска случайного конфликта.

Напомним, в отношениях Пекина и Вашингтона наблюдается напряженность из-за ряда вопросов, в частности из-за Тайваня, независимость которого, по сути, поддерживает Белый дом. Так, 22 октября два корабля ВМФ США прошли по Тайваньскому проливу. Фэнхэ также заявил в связи с операцией ВМФ США, что Пекин готов отразить любые попытки отделить Тайвань от Китая.

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