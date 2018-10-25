В Минобороны раскрыли, чья рука управляла атаковавшими Хмеймим дронами

Пекин, , 11:03 — REGNUM Во время одной из массированных атак беспилотных летательных аппаратов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии управление дронами велось с американского самолёта-разведчика Poseidon-8, который почти восемь часов барражировал в акватории Средиземного моря. Об этом 25 августа на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

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По его словам, 13 дронов, которые шли единым боевым порядком, управлялись одной командой. А после того, как столкнулись с противодействием российских систем радиоэлектронной борьбы, беспилотники отступили для получения новых команд.

«Они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены», — сообщил Фомин.

Когда произошла атака, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, атака неизвестных летательных аппаратов на российскую авиабазу «Хмеймим» была зафиксирована в Сирии в ночь на 1 июля. Их ликвидировали штатные огневые средства воздушной защиты базы. Авиабаза ВКС РФ не пострадала. В первой декаде августа в Сирии были средствами ПВО российской авиабазы Хмеймим были уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков. Беспилотники были запущены с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в северной части провинции Латакия. Всего за последний месяц средства ПВО базы сбили 47 дронов.

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