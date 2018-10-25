В Приморье построят новый корпус краевого реабилитационного центра

Владивосток, , 10:58 — REGNUM Центр восстановительной медицины и реабилитации, который входит в состав краевого клинического центра специализированных видов медпомощи, более 20 лет занимается медико-социальной и психолого-педагогической реабилитацией детей-инвалидов до 18 лет с неврологической и ортопедической патологией, а также профилактикой детской инвалидности.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко поддержал предложение врачей построить новое здание для краевого учреждения

Олег Кожемяко осмотрел центр и пообщался с мамами и детьми, которые проходят здесь курс восстановительной терапии.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья отметил, что в ближайшее время планируется проработать вопрос по расширению площади учреждения, чтобы как можно больше детей со всего Приморья могли проходить реабилитацию и получать качественную медицинскую помощь.

«Именно ребенок с ограниченными функциями движения, с другими заболеваниями, как никто нуждается в помощи. Хорошо, что есть такие реабилитационные центры, которые помогают функции восстановить, дать родителям и детям надежду на то, что ребенок пойдет, не будет ограничен в движениях. Здесь есть и специалисты, и оборудование, а мы, со своей стороны, конечно, сделаем все, чтобы здесь было построено дополнительное здание, чтобы и услуги расширялись, и охват детей был больше. Потому что в этом есть потребность», — отметил Олег Кожемяко.

Он также подчеркнул, что с предложениями о поддержке проекта намерен обратиться в Правительство России и Министерство здравоохранения РФ.

Кроме того, Олег Кожемяко заявил, что учреждению также помогут с приобретением дополнительного оборудования, в первую очередь — наружного подъемника.

Читайте также: В Приморье принят закон о льготах «детям войны»; Кожемяко: «Надо сплачивать все здравые силы для решения социальных проблем»