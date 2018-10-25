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В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр по экономике

Политика

Преемником ушедшего в правительство Свердловской области Андрея Корюкова стала Марина Андрусь

Екатеринбург, 25 октября 2018, 10:58 — REGNUM  В Екатеринбурге назначен новый заместитель главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Этот пост заняла Марина Андрусь.

О чиновнице известно, что она является одной из соратниц мэра Александра Высокинского. В мэрии она работала несколько лет.

Прежний вице-мэр Андрей Корюков ранее ушёл в правительство Свердловской области. Он занял пост заместителя областного министра экономики.

Череда отставок и назначений идёт в Екатеринбурге уже почти месяц. Напомним, 25 сентября депутаты городской думы выбрали нового главу. Им стал Александр Высокинский.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэр Екатеринбурга занял пост в правительстве Свердловской области

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