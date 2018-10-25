В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр по экономике

Екатеринбург, 25 октября 2018, 10:58 — REGNUM В Екатеринбурге назначен новый заместитель главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Этот пост заняла Марина Андрусь.
О чиновнице известно, что она является одной из соратниц мэра Александра Высокинского. В мэрии она работала несколько лет.
Прежний вице-мэр Андрей Корюков ранее ушёл в правительство Свердловской области. Он занял пост заместителя областного министра экономики.
Череда отставок и назначений идёт в Екатеринбурге уже почти месяц. Напомним, 25 сентября депутаты городской думы выбрали нового главу. Им стал Александр Высокинский.
Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэр Екатеринбурга занял пост в правительстве Свердловской области