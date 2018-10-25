Встреча Лукашенко и Порошенко состоится 26 октября

Минск, , 10:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с президентом Украины Петром Порошенко 26 октября. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба белорусского лидера. Встреча лидеров пройдет в рамках форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле. Лукашенко и Порошенко пообщаются в формате «один на один» перед участием и выступлениями на основной площадке форума. Главный акцент главы Белоруссии и Украины сделают на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества Минска и Киева. По итогам форума ожидается подписание ряда документов и соглашений.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины состоится в Гомере 25 и 26 октября. Участие в нем подтвердили 18 украинских областей.

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