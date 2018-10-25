Четверг, 25 Октября 2018 года
11:58:42 МСК

Минобороны РФ предупредило об угрозе распространения ячеек ИГ*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Минобороны РФ предупредило об угрозе распространения ячеек ИГ*
Hungarian Snow
Щупальца осьминога

Пекин, 25 октября 2018, 10:26 — REGNUM  Через границу Ирака и Сирии прошли около 50 тыс. человек из более чем ста стран мира, которые разделяют экстремистские взгляды, заявил 25 октября в ходе выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, их возвращение на родину или в другие страны мира расширяет географию распространения ячеек террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что в настоящее время большая часть Сирии возвращена под контроль правительства, однако несколько областей по-прежнему остаются под властью так называемой оппозиции, курдов и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Идлибе ожидается обострение ситуации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить