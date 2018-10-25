Минобороны РФ предупредило об угрозе распространения ячеек ИГ*

Пекин, , 10:26 — REGNUM Через границу Ирака и Сирии прошли около 50 тыс. человек из более чем ста стран мира, которые разделяют экстремистские взгляды, заявил 25 октября в ходе выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, их возвращение на родину или в другие страны мира расширяет географию распространения ячеек террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что в настоящее время большая часть Сирии возвращена под контроль правительства, однако несколько областей по-прежнему остаются под властью так называемой оппозиции, курдов и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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