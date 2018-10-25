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Убайдуллоев: Россия является основой основ стабильного мира

Политика

«Очень многое в ситуации в мире, если не всё, в большей степени зависит от России»

Москва, 25 октября 2018, 10:16 — REGNUM  В Таджикистане высоко ценят роль России в жизни страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев на встрече с председатель Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы рады всем вашим достижениям. Не будет преувеличением сказать о роли России в политической ситуации… Стабильность России, достижения России — это основа основ для стабильного мира. Очень многое в ситуации в мире, если не всё, в большей степени зависит от России», — заявил Убайдуллоев.

Он подчеркнул, что Таджикистан остаётся убеждённым сторонником России и российского народа.

«Те достижения, которые достигли вы, это и наша гордость… Познавая Россию, мы познаём весь мир. Русский язык — главное средство публикации в Таджикистане», — отметил Убайдуллоев.

Он подчеркнул, что сейчас в республике идёт строительство пяти русских школ и планируются другие мероприятия для развития и популяризации русского языка.

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Внешняя политика Таджикистана
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