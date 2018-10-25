Две челябинские чиновницы заподозрены в растрате бюджетных средств

Троицк, Челябинская область, , 10:15 — REGNUM Заместители главы южноуральского Троицка Анна Чистякова и Марина Брунцова подозреваются в растрате бюджетных денег. Цена вопроса составляет 400 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Напомним, чиновницы были задержаны днём 24 октября прямо на рабочем месте. Сейчас они находятся в изоляторе.

Их задержание произвели сотрудники полиции в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата вверенного имущества»). По информации СКР, преступление было совершено в декабре 2017 года. Пропавшие 400 тыс. рублей были предназначены для выплаты премий сотрудникам администрации Троицка.

Сотрудники полиции выявили факт преступления и ведут оперативное сопровождение этого дела. Решается вопрос о предъявлении подозреваемым женщинам обвинения. Также в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

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