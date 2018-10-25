Четверг, 25 Октября 2018 года
12:04:21 МСК

Путин назначил Александра Осипова врио главы Забайкальского края

Политика

Осипов намерен сосредоточиться на реализации крупных проектов

Москва, 25 октября 2018, 10:12 — REGNUM  Бывший замглавы Минвостокразвития Александр Осипов назначен временно исполняющими обязанности главы Забайкальского края. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом решении на встрече с Осиповым в Кремле.

Встреча состоялась вечером 24 октября. Осипов рассказал, что важным направлением его работы станет реализация крупных проектов, например, освоение Быстринского полиметаллического месторождения и Аргунского уранового месторождения. Он попросил поддержки у главы государства.

«Прошу Вашей поддержки по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края», — цитирует Осипова пресс-служба Кремля.

В 2013 году Осипов был назначен первым заместителем главы Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября бывший губернатор Забайкалья Наталья Жданова обратилась к землякам и коллегам с обращением, в котором попросила прощения и заявила, что «прощает всех, кому должна». Ранее Жданова ушла в отпуск, который ей пришлось продлить в ожидании решения об отставке.

Читайте также: «Простите меня»: губернатор Забайкалья Наталья Жданова ушла в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить