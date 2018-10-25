Путин назначил Александра Осипова врио главы Забайкальского края

Москва, , 10:12 — REGNUM Бывший замглавы Минвостокразвития Александр Осипов назначен временно исполняющими обязанности главы Забайкальского края. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом решении на встрече с Осиповым в Кремле.

Встреча состоялась вечером 24 октября. Осипов рассказал, что важным направлением его работы станет реализация крупных проектов, например, освоение Быстринского полиметаллического месторождения и Аргунского уранового месторождения. Он попросил поддержки у главы государства.

«Прошу Вашей поддержки по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края», — цитирует Осипова пресс-служба Кремля.

В 2013 году Осипов был назначен первым заместителем главы Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября бывший губернатор Забайкалья Наталья Жданова обратилась к землякам и коллегам с обращением, в котором попросила прощения и заявила, что «прощает всех, кому должна». Ранее Жданова ушла в отпуск, который ей пришлось продлить в ожидании решения об отставке.

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