Министры культуры АСЕАН приняли Джокьякартскую декларацию

Джокьякарта, Индонезия, , 10:04 — REGNUM Министры культуры и искусства государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли Джокьякартскую декларацию в области культуры, чтобы обогатить идентичность АСЕАН, сообщает Antaranews.

В Джокьякартской декларации министры стран-членов АСЕАН согласились уделять приоритетное внимание мирному, всеобъемлющему, устойчивому, здоровому и гармоничному развитию сообщества.

Кроме того, министры договорились поддержать внедрение элементов, поддерживающих культурный уровень, в соответствии с стратегическим планом культуры и искусств АСЕАН 2016−2025 гг.

В Джокьякартской декларации также были отмечены пункты, в которых министры договорились разработать рамки и показатели оценки для измерения усилий стран-членов АСЕАН в поддержку плана социально-культурного развития сообщества.

Министры АСЕАН договорились назначить старших должностных лиц, ответственных за культуру и искусство сообщества, а также Комитет АСЕАН по культуре и информации для работы с соответствующими отраслевыми органами для реализации декларации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АСЕАН и ее три партнера по диалогу, а именно Китай, Япония и Южная Корея, укрепляют культурное сотрудничество.

Читайте ранее в этом сюжете: АСЕАН, Китай, Япония и Южная Корея укрепляют культурное взаимодействие