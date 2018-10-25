Четверг, 25 Октября 2018 года
10:13:51 МСК

Минобороны: атаковавшими Хмеймим дронами управлял самолет США

Политика

Атаку российские военные успешно отразили

Москва, 25 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Американский самолет-разведчик Poseidon-8 управлял беспилотными летательными аппаратами, которые атаковали сирийскую базу ВКС России Хмеймим. Об этом заявил 25 октября на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он отметил, что 13 беспилотников двигались в едином боевом порядке и управлялись общей командой. В это же время самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря на протяжении восьми часов.

Дроны перешли в ручной режим управления, когда столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления. Они получили определенные команды: так, им подсказали так называемые дыры, куда можно проникнуть. Позже беспилотники были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили, что 6 января боевики впервые атаковали российские базы в Хмеймиме и Тартусе с помощью беспилотников. Атаку успешно отразили. В военном ведомстве подчеркнули, что снабдить боевиков такими технологиями могла лишь соответствующе развитая страна.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить